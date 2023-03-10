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«Для галочки»: Зеленский обвинил ряд стран Запада во мнимой поддержке Украины

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Для галочки»: Зеленский обвинил ряд стран Запада во мнимой поддержке Украины
Фото: flickr/statephotos

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые государства ЕС и НАТО помогают стране только «для галочки».

— С одной стороны поддерживают Украину, наш суверенитет, даже что-то передают. Так, помогли условно, для галочки, — сказал глава государства.

При этом с другой стороны — они обходят санкции, зарабатывая на этом десятки миллиардов долларов, сетует он. Помимо этого, такие государства имеют увеличенный товарооборот с Россией, цитирует Зеленского РИА Новости.

Для Киева вступление в НАТО — процесс крайне затруднительный, потому что страна находится в состоянии войны. А включение Украины в состав Североатлантического альянса будет означать, что война придет в Европу. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» политолог Сергей Марков.

По его мнению, НАТО не желает вступать в конфронтацию с ядерной страной. К тому же вступление в НАТО означало бы для Украины переход под полный контроль Вашингтона.

Украина Евросоюз (ЕС) Владимир Зеленский НАТО
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