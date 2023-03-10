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Подоляк пригрозил устроить в Крыму «горячий сезон»

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Подоляк пригрозил устроить в Крыму «горячий сезон»
Фото: Unsplash

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина устроит в Крыму «горячий сезон». Об этом он сказал в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову.

— Сезон в Крыму будет горячим. Очень и очень жарким. Украина объяснит, что к ней следует относиться не то что с уважением, а с большим страхом, — подчеркнул украинский политик.

Также Подоляк рассказал о планах устроить «сезон свободы», который привлечет внимание стран с «нестабильными» политическими режимами, передает РИА Новости.

Вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление через два месяца. Об этом Подоляк заявил 10 марта. По его мнению, положение ВСУ в Артемовске является стратегическим успехом. Даже если украинская армия будет вынуждена отступить, ее задачами останутся изнурение ВС России и сосредоточение в другом месте, отметил он.

Политолог Алексей Живов напомнил, что два месяца назад эксперты с Запада прогнозировали изменения в ситуации с военным конфликтом, но они так и не произошли. В беседе с «Вечерней Москвой» он выразил мнение, что основной разгар боевых действий еще не наступил.

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