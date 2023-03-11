Народный календарь. Как обеспечить счастливую жизнь добрым поступком 14 марта

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Православная церковь чтит 14 марта память Евдокии Илиопольской.

Она вела неправедную жизнь, торгуя своей красотой и принимая состоятельных мужчин. Однажды ночью Евдокия осознала, как загрязнила душу, услышав молебное пение соседа.

Несколько дней Евдокия постилась, молилась и каялась, а после приняла крещение. Затем она раздала свое имущество бедным людям и ушла в монастырь.

Евдокия получила дар исцелять людей и даже воскрешать — известны три случая совершенного ей чуда. Сила молитвы Евдокии Илиопольской заставляла язычников обратиться в христианство.

В народном календаре праздник 14 марта получил несколько названий, самое известное из них — Авдотья Весновка. В этот день радовались смене сезонов и встречали весну с большими надеждами.

Люди гуляли и веселились, а также устраивали праздничные обеды. Женщины пекли печенье в форме ласточек и жаворонков, а дети привязывали к ним нитки и подбрасывали в небо.

В деревнях на Авдотью Весновку начинали подготовку к посевному сезону. Согласно поверьям, 14 марта нельзя ничего планировать — задуманное в этот день не случится из-за неожиданных обстоятельств.

Запрещалось рушить ласточкины гнезда и в целом прикасаться к птицам, потому что от этого человек мог заболеть оспой. Внимание на Авдотью Весновку нужно уделить тем, кто нуждается в помощи.

Нельзя было отказывать в подаянии просящим милостыню. А если в этот день покормить бездомное животное или даже забрать его домой, то человек получит долгую счастливую жизнь в достатке.

Приметы погоды:

Падает снег — в лесу будет много грибов осенью.

На Авдотью Весновку с крыши капает — к теплому лету.

С Евдокией погоже — все лето пригоже.

Именины отмечают: Александр, Александра, Анна, Антоний, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Домнина, Евдокия, Иван, Маркелл, Мартирий, Матрона, Михаил, Надежда, Нестор, Ольга, Петр, Тривимий.