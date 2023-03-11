Народный календарь. Как обеспечить счастливую жизнь добрым поступком 14 марта
Православная церковь чтит 14 марта память Евдокии Илиопольской.
Она вела неправедную жизнь, торгуя своей красотой и принимая состоятельных мужчин. Однажды ночью Евдокия осознала, как загрязнила душу, услышав молебное пение соседа.
Несколько дней Евдокия постилась, молилась и каялась, а после приняла крещение. Затем она раздала свое имущество бедным людям и ушла в монастырь.
Евдокия получила дар исцелять людей и даже воскрешать — известны три случая совершенного ей чуда. Сила молитвы Евдокии Илиопольской заставляла язычников обратиться в христианство.
В народном календаре праздник 14 марта получил несколько названий, самое известное из них — Авдотья Весновка. В этот день радовались смене сезонов и встречали весну с большими надеждами.
Люди гуляли и веселились, а также устраивали праздничные обеды. Женщины пекли печенье в форме ласточек и жаворонков, а дети привязывали к ним нитки и подбрасывали в небо.
В деревнях на Авдотью Весновку начинали подготовку к посевному сезону. Согласно поверьям, 14 марта нельзя ничего планировать — задуманное в этот день не случится из-за неожиданных обстоятельств.
Запрещалось рушить ласточкины гнезда и в целом прикасаться к птицам, потому что от этого человек мог заболеть оспой. Внимание на Авдотью Весновку нужно уделить тем, кто нуждается в помощи.
Нельзя было отказывать в подаянии просящим милостыню. А если в этот день покормить бездомное животное или даже забрать его домой, то человек получит долгую счастливую жизнь в достатке.
Приметы погоды:
Падает снег — в лесу будет много грибов осенью.
На Авдотью Весновку с крыши капает — к теплому лету.
С Евдокией погоже — все лето пригоже.
Именины отмечают: Александр, Александра, Анна, Антоний, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Домнина, Евдокия, Иван, Маркелл, Мартирий, Матрона, Михаил, Надежда, Нестор, Ольга, Петр, Тривимий.