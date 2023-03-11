Полиция задержала мужчину, взявшего заложников в аптеке в Германии

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Сотрудники полиции в пятницу, 10 марта, задержали неизвестного преступника, который взял заложников в аптеке в немецком городе Карлсруэ.

— В 21:10 (23:10 по московскому времени) в аптеку вошел спецназ. Задержан подозреваемый мужчина. В настоящее время в здании проводится обыск. По предварительной информации, пострадавших нет, — сообщила полиция в соцсети Twitter.

10 марта сообщалось, что в городе Карлсруэ на федеральной земле Баден-Вюртемберг полиция проводит масштабную спецоперацию по освобождению заложников, которых неизвестный держит в местной аптеке.

Накануне в ФРГ произошла стрельба в центре «Свидетелей Иеговы»* в Гамбурге, в результате чего погибли шесть человек.

Еще 24 человека были ранены, семеро из них оказались в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что неизвестный злоумышленник покончил с собой.

*«Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная в России.