Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Business Insider: Танкер под флагом Греции стоял около места взрывов на «Северных потоках»

Юлия Курганова
В мире
Business Insider: Танкер под флагом Греции стоял около места взрывов на «Северных потоках»
Фото: shutterstock

Танкер Minerva Julie под флагом Греции за две недели до терактов на газопроводах «Северный поток» несколько дней находился около места взрывов. Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на аналитика Оливера Александера.

— Minerva Julie с 6 сентября до 13 сентября дрейфовал недалеко от места взрывов, — говорится в статье.

В течение недели танкер пересекал участок над трубопроводами. В издании также задались вопросом, стал ли экипаж Minerva Julie свидетелем чего-то важного.

Представитель танкера подтвердил местоположение судна за указанный период. По его словам, Minerva Julie остановилось «в ожидании новых инструкций относительно рейса». Представитель не указал, связывались ли с ним следователи.

Издание The New York Times недавно опубликовало материал, в котором сообщается о новых разведданных по вопросу подрыва трубопроводов. По данным газеты, диверсии на «Северных потоках» могла осуществить проукраинская группировка.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность страны к подрывам на «Северных потоках».

СМИ Взрывы танкеры Греция Северный поток
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Никита Миронов
Никита Миронов

Басаев их заждался: почему Украина перешла к тактике террора

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Уже не как предчувствие — как данность: вышел новый трейлер фильма «Вызов»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Все мнения
О проекте