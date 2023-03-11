Business Insider: Танкер под флагом Греции стоял около места взрывов на «Северных потоках»

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Танкер Minerva Julie под флагом Греции за две недели до терактов на газопроводах «Северный поток» несколько дней находился около места взрывов. Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на аналитика Оливера Александера.

— Minerva Julie с 6 сентября до 13 сентября дрейфовал недалеко от места взрывов, — говорится в статье.

В течение недели танкер пересекал участок над трубопроводами. В издании также задались вопросом, стал ли экипаж Minerva Julie свидетелем чего-то важного.

Представитель танкера подтвердил местоположение судна за указанный период. По его словам, Minerva Julie остановилось «в ожидании новых инструкций относительно рейса». Представитель не указал, связывались ли с ним следователи.

Издание The New York Times недавно опубликовало материал, в котором сообщается о новых разведданных по вопросу подрыва трубопроводов. По данным газеты, диверсии на «Северных потоках» могла осуществить проукраинская группировка.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность страны к подрывам на «Северных потоках».