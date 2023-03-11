Главные новости к утру 11 марта

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Сотрудники полиции задержали неизвестного преступника, который взял несколько человек в заложники в аптеке в немецком городе Карлсруэ. По предварительной информации, пострадавших нет.

Танкер Minerva Julie под флагом Греции за две недели до терактов на газопроводах «Северный поток» несколько дней находился около мест взрывов. Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на аналитика Оливера Александера.

Пожар произошел в цехе по производству пластика в поселке Колюбакино Московской области на площади пяти тысяч квадратных метров, крыша рухнула. Возгорание случилось на улице Майора Алексеева, 29, строение 101.

Арт-группа Typical Optical из Польши нарисовала президента Украины Владимира Зеленского в образе прожорливой саранчи с желто-голубыми крыльями, которая сидит на мешке с евро. На картинке нарисован большой жук с головой украинского лидера, который вцепился лапами и зубами в мешок с деньгами.