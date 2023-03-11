Военный эксперт объяснил, как нехватка боеприпасов у ВСУ может повлиять на ход конфликта

Фото: Минобороны РФ

Украинская армия проиграет в ближайшие месяцы, так как у нее заканчиваются боеприпасы. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. О том, может ли нехватка боеприпасов повлиять на развитие украинского кризиса, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Владимир Гундаров.

По его словам, Украина действительно испытывает проблемы с боеприпасами.

— Министр обороны Украины Резников пишет, что они сейчас используют порядка 250 тысяч снарядов для гаубиц в месяц, а могли бы использовать в два раза больше. В то же время европейский военно-промышленный комплекс ежемесячно производит боеприпасов примерно столько же, сколько российские войска тратят в течение дня. У них нет возможности увеличить выпуск боеприпасов без перевода экономики на военные рельсы, — рассказал собеседник «ВМ».

Как отметил Гундаров, Украина также не имеет возможности наладить производство боеприпасов. Единственный пороховой завод еще в 2014 году оказался на территории ЛНР, и замену ему не нашли. В России ситуация ровно обратная: все производство локализовано на территории страны, сейчас оно увеличено во много раз, подчеркнул эксперт.

Нехватка боеприпасов может повлиять на боеспособность ВСУ, отметил специалист.

— Если летом будет крупное наступление российских войск, то, имея ограниченное количество боеприпасов, украинские войска вряд ли смогут выдержать этот натиск. К осени им придется отступить за Днепр, — уверен Гундаров.

Если Запад не наладит выпуск боеприпасов, к концу года конфликт должен закончиться переговорами на условиях России. По словам эксперта, очень показательно, что Папа Римский Франциск предлагал со своей стороны организовать мирные переговоры с Украиной. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил, что пока не время. Время наступит, когда у России будет превосходство в конфликте, резюмировал эксперт.