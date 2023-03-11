Диетолог Гинзбург рассказал о пользе макарон

Фото: Pexels

Макаронные изделия богаты сложными углеводами, благодаря чему они могут принести пользу организму человека. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.

— Макароны — это в целом полезная еда. Это сложные углеводы, это крахмал, который надо долго расщеплять, — отметил эксперт.

Он добавил, что уровень глюкозы при употреблении макарон повышается не резко и не высоко. Такая еда защищает человеческий организм от всех возрастных болезней и дарит дополнительные годы жизни.

При этом специалист подчеркнул, что не все макароны несут одинаковую пользу для организма. Большое значение имеет процент присутствия в разных видах макарон белка глютена. В макаронах из твердых сортов пшеницы глютена много, а в макаронах из мягких сортов — мало.

По этой причине, продолжил Гинзбург, пшеница твердых сортов отличается высоким качеством. Чем больше в ней глютена, тем выше качество. По словам специалиста, наличие глютена помогает макаронам не развариваться и делает их более приятными на вкус.

Также в макаронах из цельнозерновой муки твердых сортов есть пшеничный зародыш и все пищевые волокна, которые содержатся в зерне. В связи с этим они особенно полезны, отметил диетолог.

Такие элементы сильно задерживают всасывание всех питательных веществ, удлиняют состояния сытости, снижают уровень холестерина, стимулируют иммунитет, питают кишечную микрофлору, объяснил Гинзбург в своем блоге на площадке «Яндекс. Дзен».

Врач — диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала «Вечерней Москве», что цельнозерновой хлеб полезен практически для всех. Однако при определенных заболеваниях употребление в пищу этого продукта может нанести вред, поэтому стоит выбрать другой вид хлеба.