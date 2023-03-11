Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог Гинзбург рассказал о пользе макарон

Евгений Жуков

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Гинзбург рассказал о пользе макарон
Фото: Pexels

Макаронные изделия богаты сложными углеводами, благодаря чему они могут принести пользу организму человека. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.

— Макароны — это в целом полезная еда. Это сложные углеводы, это крахмал, который надо долго расщеплять, — отметил эксперт.

Он добавил, что уровень глюкозы при употреблении макарон повышается не резко и не высоко. Такая еда защищает человеческий организм от всех возрастных болезней и дарит дополнительные годы жизни.

При этом специалист подчеркнул, что не все макароны несут одинаковую пользу для организма. Большое значение имеет процент присутствия в разных видах макарон белка глютена. В макаронах из твердых сортов пшеницы глютена много, а в макаронах из мягких сортов — мало.

По этой причине, продолжил Гинзбург, пшеница твердых сортов отличается высоким качеством. Чем больше в ней глютена, тем выше качество. По словам специалиста, наличие глютена помогает макаронам не развариваться и делает их более приятными на вкус.

Также в макаронах из цельнозерновой муки твердых сортов есть пшеничный зародыш и все пищевые волокна, которые содержатся в зерне. В связи с этим они особенно полезны, отметил диетолог.

Такие элементы сильно задерживают всасывание всех питательных веществ, удлиняют состояния сытости, снижают уровень холестерина, стимулируют иммунитет, питают кишечную микрофлору, объяснил Гинзбург в своем блоге на площадке «Яндекс. Дзен».

Врач — диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала «Вечерней Москве», что цельнозерновой хлеб полезен практически для всех. Однако при определенных заболеваниях употребление в пищу этого продукта может нанести вред, поэтому стоит выбрать другой вид хлеба.

Здоровье Еда Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Никита Миронов
Никита Миронов

Басаев их заждался: почему Украина перешла к тактике террора

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Уже не как предчувствие — как данность: вышел новый трейлер фильма «Вызов»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Все мнения
О проекте