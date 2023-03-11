Главком Сухопутных войск ВСУ Сырский объяснил причины обороны Артемовска

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Удержание Артемовска украинскими войсками помогает руководству страны выиграть время для начала контрнаступления. Такое мнение выразил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в субботу, 11 марта.

— Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами, — цитирует слова Сырского РИА Новости.

Накануне основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что подразделения украинской армии готовятся к контрнаступлению в районе города Артемовска.

В свою очередь помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов добавил, что украинские подразделения в ближайшее время предпримут попытки по разблокировке находящегося в оперативном окружении города.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о вхождении конфликта на Украине в решающую фазу, во время которой армия РФ уничтожит логистику украинских войск. О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.