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Синоптики предупредили москвичей о дожде и мокром снеге 12 марта

Евгений Жуков

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили москвичей о дожде и мокром снеге 12 марта
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В течение всего воскресенья, 12 марта, в столице ожидаются дождь и мокрый снег, а также возможное образование гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в субботу, 11 марта.

Кроме того, эксперты предупредили об усилении ветра с порывами до 18 метров в секунду.

— Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В ближайшее время в столице установятся плюсовые температуры. Однако холода еще могут вернуться в Москву. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о «небывалых осадках» в выходные. По словам эксперта, 12 марта из-за приближения холодного фронта «первые весенние дожди» во второй половине дня превратятся «в заряды мокрого снега».

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков отметил, что в конце следующей недели в Москве ожидается потепление до плюс восьми градусов.

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