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Возгорание в больнице на юге Москвы ликвидировано

Евгений Жуков
Происшествия
Возгорание в больнице на юге Москвы ликвидировано
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, 5-й Донской проезд, 21А Карта всех событий

Возгорание в больнице, расположенной в 5-м Донском проезде, было ликвидировано. Об этом в субботу, 11 марта, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений в трехэтажном здании на последнем этаже происходило возгорание электрооборудования на площади один квадратный метр. Сведений о пострадавших не поступало, говорится в сообщении МЧС.

Речь идет об инциденте, произошедшем в доме 21а в 5-м Донском проезде. До прибытия команды спасателей было эвакуировано 25 человек.

Еще одно возгорание произошло на северо-востоке Москвы. Из-за пожара в административном здании на улице Академика Королева организовали массовую эвакуацию людей.

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