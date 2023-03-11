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Около 100 посвященных освобождению Вязьмы экспонатов представили в Музее Победы

Евгений Жуков
Город
Около 100 посвященных освобождению Вязьмы экспонатов представили в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы представили выставку «Вязьма — наша!». Открытие прошло в преддверии 80-летия со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в субботу, 11 марта.

Впервые на площадке Музея Победы свои экспонаты представил Вяземский историко-краеведческий музей. В выставку включили около 100 подлинных предметов из коллекций заведения. Это фотографии и документы об освобождении города, фронтовые письма, предметы армейского быта.

В качестве уникальных экспонатов представлена серия графических работ московской художницы Веры Кизевальтер, выполненная в сентябре 1943 года. Художница была командирована издательством «Детгиз» в освобожденную Вязьму, где она создала цикл портретов солдат-освободителей и пейзажей разрушенного города.

Также москвичи могут посетить выставку, посвященную Герою социалистического труда Елене Чухнюк. Гостям экспозиции будут представлены фотографии времен Великой Отечественной войны, железнодорожная военная форма, книга «Машинист-героиня Елена Чухнюк», нагрудный знак «Почетному железнодорожнику» и другие экспонаты.

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