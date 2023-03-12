Марочко заявил, что ВСУ проводят ротацию на Купянском направлении

Фото: gur.gov.ua

Украинские войска проводят ротацию подразделений на Купянском направлении. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— По имеющейся информации, украинские боевики возобновили проведение ротаций своих подразделений на линии соприкосновения, — сказал он.

По его словам, ВСУ выводят обескровленных солдат из населенных пунктов Стельмаховка и Розовка, а после туда же отправляют новые войска, цитирует Марочко РИА Новости.

Накануне военный заявил, что ВСУ в Артемовске (украинское название — Бахмут) занимаются перевозкой боеприпасов на медицинском транспорте под знаком Красного Креста. Также украинские бандформирования используют машины медпомощи для перемещения своих подразделений.

В тот же день официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская армия за минувшие сутки нанесла поражение двум вражеским радиолокационным станциям (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства. По его словам, национальная армия также уничтожила 75 артиллерийских подразделений украинской армии, живую силу и технику в 114 районах.