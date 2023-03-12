Марочко сообщил о занятии ВС РФ выгодных позиций в промзоне Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Российская армия заняла выгодные позиции и рубежи в промзоне города Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в воскресенье, 12 марта, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— В населенном пункте Артемовск штурмовые группы заняли на территории Артемовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции, — сказал он.

Занятие позиций в промзоне города дает возможность российской армии создать «хороший плацдарм для дальнейшего продвижения наших войск», цитирует Марочко ТАСС.

В минувшую субботу, 11 марта, военный заявил, что ВСУ в Артемовске занимаются перевозкой боеприпасов на медицинском транспорте под знаком Красного Креста. Также украинские бандформирования используют машины медпомощи для перемещения своих подразделений.

В тот же день командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский объяснил причины обороны Артемовска. По его мнению, удержание города украинскими войсками помогает руководству страны выиграть время для начала контрнаступления.

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.