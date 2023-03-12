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Воздушную тревогу объявили сразу в четырех областях Украины

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Воздушную тревогу объявили сразу в четырех областях Украины
Фото: president.gov.ua

В нескольких областях украинского государства объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики в воскресенье, 12 марта.

Тревожный сигнал прозвучал около 08:45 по московскому времени в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Кроме того, в настоящее время воздушная тревога объявлена в части Запорожской области, контролируемой Киевом, сообщает ТАСС.

В минувший четверг, 9 марта, в Киевской области прогремели взрывы.

Также в этот день серия взрывов прошла в ряде других областей Украины. Звуки взрывов были слышны в Ивано-Франковской, Одесской, Киевской, Запорожской и Винницкой областях. Кроме того, одесские власти сообщили о попадании в объект критической инфраструктуры.

Ночью 9 марта практически на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сигнал воздушной тревоги звучал во всех областях, за исключением Черниговской, Сумской и Харьковской.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что удары возмездия по Украине стали ответом Вооруженных сил Российской Федерации на террористические акции в Брянской области. Российские вооруженные силы нанесли массированный удар. В результате атаки по территории Украины удалось уничтожить места базирования ударных беспилотников.

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