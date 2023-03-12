Синоптики предупредили об усиленном ветре в Москве 12 марта

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В воскресенье, 12 марта, в столице ожидаются местами сильный снег, дождь и мокрый снег. Об этом сообщили синоптики.

Также в городе возможно образование гололедицы. Согласно прогнозу, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

— Горожан просят быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — говорится в сообщении.

Пешеходам рекомендуют быть аккуратнее на улице, автомобилистам — особенно тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

МЧС столицы предупредило москвичей об опасности из-за мокрого снега и сильного ветра 12 марта. Горожанам порекомендовали соблюдать меры безопасности.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные службы перевели в усиленный режим работы из-за непогоды в городе. Согласно прогнозам синоптиков, в период с 11 по 13 марта в столице ожидаются мокрый снег и осадки, также возможен гололед.

В беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столичного региона о «погодной лихорадке» на выходных.