Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичей предупредили о возможных задержках городского транспорта из-за непогоды

Араз Салехов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичей предупредили о возможных задержках городского транспорта из-за непогоды
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В столице могут быть задержки наземного транспорта из-за непогоды. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» горожан призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Синоптики предупредили об усиленном ветре в Москве 12 марта. Согласно прогнозу, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные службы перевели в усиленный режим работы из-за непогоды в городе. Согласно прогнозам синоптиков, в период с 11 по 13 марта в столице ожидаются мокрый снег и осадки, также возможен гололед.

В беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столичного региона о «погодной лихорадке» на выходных.

Транспорт Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Все мнения
О проекте