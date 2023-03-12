Москвичей предупредили о возможных задержках городского транспорта из-за непогоды

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В столице могут быть задержки наземного транспорта из-за непогоды. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» горожан призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Синоптики предупредили об усиленном ветре в Москве 12 марта. Согласно прогнозу, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные службы перевели в усиленный режим работы из-за непогоды в городе. Согласно прогнозам синоптиков, в период с 11 по 13 марта в столице ожидаются мокрый снег и осадки, также возможен гололед.

В беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столичного региона о «погодной лихорадке» на выходных.