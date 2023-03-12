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Синоптик Тишковец предупредил о «барическом дне» в Москве 12 марта

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Синоптик Тишковец предупредил о «барическом дне» в Москве 12 марта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице ожидается резкое снижение атмосферного давления до 723 миллиметров ртутного столба. Об этом в воскресенье, 12 марта, рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— К 14:00 показания барометров достигнут барического дна — 723 миллиметров ртутного столба, что на 22–24 единицы ниже нормы и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, — сказал он.

После же горожан ожидает стремительный рост атмосферного давления, написал специалист в своем Telegram-канале.

Синоптики также предупредили об усиленном ветре в Москве 12 марта. Согласно прогнозу, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные службы перевели в усиленный режим работы из-за непогоды в городе.

В беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столичного региона о «погодной лихорадке» на выходных.

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