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Американский экономист Креспо раскрыл три слабости Украины, которые сыграют на руку России

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Американский экономист Креспо раскрыл три слабости Украины, которые сыграют на руку России
Фото: Минобороны РФ

У России есть ряд преимуществ в украинском конфликте. Об этом пишет американский экономист Рикардо Креспо в статье для издания Times of San Diego.

— Во-первых, украинский конфликт — это война на истощение, в которой преимущество имеет сторона с наибольшими резервами, — сказал он.

В качестве второго преимущества экономист выделил нехватку у Киева промышленных мощностей для поддержания Вооруженных сил Украины. Третьей причиной Креспо назвал отсутствие устоявшейся позиции у союзников киевского режима по конфликту, сообщает издание.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже перешли под контроль России. «Вечерняя Москва» связалась с Риттером и выяснила, каким он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.

В конце февраля французский генерал, экс-командующий иностранным легионом Бруно Дари заявил, что поставки танков с Запада не помогут ВСУ. Он уточнил, что военная история ХХ века показывает, что танки дают преимущество только тогда, когда они появляются «быстро, внезапно и в больших количествах».

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «ВМ» узнала у экспертов.

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