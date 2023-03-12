Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минздрав предупредил россиян о рисках для здоровья из-за аномальной погоды

Араз Салехов
Общество
Минздрав предупредил россиян о рисках для здоровья из-за аномальной погоды
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Министерство здравоохранения России предупредило граждан, что из-за ухудшения погоды в центральной части страны россияне могут столкнуться с проблемами со здоровьем. Соответствующее предупреждение ведомства появилось в воскресенье, 12 марта.

— В связи с аномальной погодой, установившейся в центральной части России, и ее дальнейшим ухудшением отмечаются повышенные риски для здоровья граждан, — говорится в сообщении.

Ведомство призывает россиян быть внимательными во избежание падений и травм в условиях сильного гололеда. Пожилым людям, относящимся к группе высокого риска падений и получения переломов, рекомендуется не выходить из дома в такую погоду, пишет Telegram-канал Минздрава России.

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о «барическом дне» в Москве 12 марта. Согласно прогнозу, в столице ожидается резкое снижение атмосферного давления до 723 миллиметров ртутного столба.

В минувшую субботу, 11 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные службы перевели в усиленный режим работы из-за непогоды в городе.

Здравоохранение Россия Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Все мнения
О проекте