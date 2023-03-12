Минздрав предупредил россиян о рисках для здоровья из-за аномальной погоды

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Министерство здравоохранения России предупредило граждан, что из-за ухудшения погоды в центральной части страны россияне могут столкнуться с проблемами со здоровьем. Соответствующее предупреждение ведомства появилось в воскресенье, 12 марта.

— В связи с аномальной погодой, установившейся в центральной части России, и ее дальнейшим ухудшением отмечаются повышенные риски для здоровья граждан, — говорится в сообщении.

Ведомство призывает россиян быть внимательными во избежание падений и травм в условиях сильного гололеда. Пожилым людям, относящимся к группе высокого риска падений и получения переломов, рекомендуется не выходить из дома в такую погоду, пишет Telegram-канал Минздрава России.

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о «барическом дне» в Москве 12 марта. Согласно прогнозу, в столице ожидается резкое снижение атмосферного давления до 723 миллиметров ртутного столба.

В минувшую субботу, 11 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные службы перевели в усиленный режим работы из-за непогоды в городе.