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«Путин уже смеется»: слова Макрона о победе России вызвали критику у пользователей Сети

Никита Худяков
В мире
«Путин уже смеется»: слова Макрона о победе России вызвали критику у пользователей Сети
Фото: shutterstock

Пользователи Twitter активно критикуют слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия не должна выиграть. Об этом стало известно в воскресенье, 12 марта.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

— Единственный способ не распространять конфликт — признать победу России. Путин уже смеется над его заявлениями, — написал один из комментаторов.

Другие отмечают, что Макрон намеренно сорвал Минские соглашения. Также часть комментаторов считают, что конфликт на Украине стал глобальным после того, как США, Великобритания и НАТО решили вмешаться в ситуацию, передает РИА Новости.

В Париже проходит 36-й франко-британский саммит. Последняя встреча в таком формате прошла в 2018 году. Среди основных тем саммита — ситуация на Украине, оборона, экономическое сотрудничество и иммиграция.

Правительства Великобритании и Франции, по данным Politico, намерены «зарыть топор вражды», чтобы послать России сигнал о единстве стран Запада.

Опрошенные эксперты рассказали «Вечерней Москве», что этой весной Украина попытается устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым.

Twitter пользователи Сети Эммануэль Макрон
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