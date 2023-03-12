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Минобороны: Армия России сбила два украинских вертолета Ми-8

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Армия России сбила два украинских вертолета Ми-8
Фото: Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили два украинских вертолета Ми-8 в Харьковской и Запорожской областях. Об этом в воскресенье, 11 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Двуречная Харьковской области сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Херсонской области в районе поселка Червоный Маяк военнослужащие сбили один украинский беспилотник. Также российские ПВО перехватили семь снарядов, выпущенных РСЗО HIMARS и «Ураган», передает Telegram-канал «Минобороны России».

Накануне армия России ликвидировала свыше 140 бойцов личного состава ВСУ на Донецком направлении. Также в результате атаки войска Украины лишились двух гаубиц Д-30, двух боевых бронированных машин, а также трех автомобилей и четырех пикапов.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о вхождении украинского конфликта в решающую фазу, во время которой ВС РФ уничтожат логистику украинской армии. О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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