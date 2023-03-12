Немецкий депутат раскритиковал Кулебу за слова о российских военных

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Лидер немецкой партии Team Todenhöfer Юрген Тоденхефер раскритиковал главу Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за слова о российских военных. Об этом в воскресенье, 12 марта, он написал в своих социальных сетях.

Кулеба раскритиковал прошедшую 25 февраля в Берлине мирную демонстрацию. По его мнению, участники поддерживали позицию России в ситуации на Украине.

— Мне не нравятся постоянные оскорбления со стороны украинского руководства, — написал Тоденхефер в Twitter.

Политик отметил, что Германия хочет предотвратить конфликт, а не поддерживать его. Он уточнил, что немцы выступают против силового продолжения конфликта. По его словам, «вторая по коррумпированности страна в Европе не будет нашим моральным учителем».

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что в Европе растет усталость от украинской проблемы. Постепенно она перерастает в общественное недовольство, которое уже в ближайшие месяцы может вылиться в политические протесты.