Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Politico: Между Вашингтоном и Киевом растут разногласия по завершению конфликта на Украине

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Politico: Между Вашингтоном и Киевом растут разногласия по завершению конфликта на Украине
Фото: Unsplash

Между Вашингтоном и Киевом растут разногласия по поводу вопроса завершения текущего конфликта на Украине и его целей. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщило Politico со ссылкой на чиновников.

По их данным, напряженность в отношениях стала возникать после взрывов на «Северных потоках». Кроме того, разногласия возникли из-за стремления Украины бороться за Крым. Также очагом стала ситуация в Артемовске, говорится в материале.

Накануне стендап-комик и журналист Джимми Дор заявил, что Соединенные Штаты лицемерно выступают против действий РФ на Украине, забывая о том, что Америка вторглась в Сирию. Власти республики много раз называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и пиратством с целью кражи нефти.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что США не всегда активно участвовали в конфликтах в разных точках планеты. Однако сейчас Вашингтон видит в боевых действиях хорошую возможность заработать.

В свою очередь политолог Алексей Живов напомнил, что два месяца назад эксперты с Запада прогнозировали изменение в ситуации с военным конфликтом, но они так и не произошли. В беседе с «ВМ» он выразил мнение, что основной разгар боевых действий еще не наступил.

Украина Спецоперации США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Все мнения
О проекте