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Между Вашингтоном и Киевом растут разногласия по поводу вопроса завершения текущего конфликта на Украине и его целей. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщило Politico со ссылкой на чиновников.

По их данным, напряженность в отношениях стала возникать после взрывов на «Северных потоках». Кроме того, разногласия возникли из-за стремления Украины бороться за Крым. Также очагом стала ситуация в Артемовске, говорится в материале.

Накануне стендап-комик и журналист Джимми Дор заявил, что Соединенные Штаты лицемерно выступают против действий РФ на Украине, забывая о том, что Америка вторглась в Сирию. Власти республики много раз называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и пиратством с целью кражи нефти.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что США не всегда активно участвовали в конфликтах в разных точках планеты. Однако сейчас Вашингтон видит в боевых действиях хорошую возможность заработать.

В свою очередь политолог Алексей Живов напомнил, что два месяца назад эксперты с Запада прогнозировали изменение в ситуации с военным конфликтом, но они так и не произошли. В беседе с «ВМ» он выразил мнение, что основной разгар боевых действий еще не наступил.