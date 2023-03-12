Командир ВСУ заявил о возможном окружении украинской армии в Артемовске

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Украинская армия может попасть в «котел» в Артемовске, как это было в Дебальцеве в Донецкой народной республике (ДНР) в 2015 году. Об этом в воскресенье, 12 марта, заявил командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский.

— Без логистики нет ни ротации, ни подвоза боеприпасов. Враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику, — отметил он.

По словам командира ВСУ, в Артемовске может сложиться ситуация, аналогичная в Дебальцеве. Он отметил, что на данный момент в городе идут бои за каждый дом, передает Lenta.ru.

Накануне подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ в Артемовске занимаются перевозкой боеприпасов на медицинском транспорте под знаком Красного Креста. Также украинские бандформирования используют машины медпомощи для перемещения своих подразделений.

Также основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Вооруженные силы России находятся в 1,2 километра от административного центра города Артемовска.

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.