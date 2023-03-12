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ВСУ выпустили ракету со шрапнелью по жилому кварталу в Перевальске

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВСУ выпустили ракету со шрапнелью по жилому кварталу в Перевальске
Фото: gur.gov.ua

Украинские войска выпустили по населенному пункту Перевальск ракеты GMLRS M30A1 со шрапнелью. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили офицеры представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

— Противник в очередной раз нанес удар по мирному городу Перевальску. Удар был произведен в черте города, при осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты как части корпуса самой ракеты, так и поражающие элементы в виде вольфрамовых шариков — рассказал военный.

По его словам, ракета была запущена в жилой квартал, где находятся АЗС и автостанция. Уточняется, что М30А1 несет в себе капсулу, начиненную порядка 180 тысячами подшипников разного диаметра, передает РИА Новости.

Накануне подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ в Артемовске занимаются перевозкой боеприпасов на медицинском транспорте под знаком Красного Креста. Также украинские бандформирования используют машины медпомощи для перемещения своих подразделений.

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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