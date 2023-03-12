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Политолог Марков: Ситуация в Артемовске приближается к критической

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Политолог Марков: Ситуация в Артемовске приближается к критической
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Ситуация в Артемовске (украинское название Бахмут — прим. «ВМ») приближается к критической. Такое мнение в воскресенье, 12 марта, высказал российский политолог Сергей Марков.

Он объяснил, что российская армия стягивает в кольцо окружение города. Кроме того, ЧВК «Вагнер» может в любой момент перекрыть единственную дорогу, по которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) доставляют снабжение для своих военных в Артемовск.

— В котел и плен могут попасть до 10 тысяч солдат ВСУ... Бахмут скоро может стать Артемовском. Так хотят его жители, — написал политолог в своем Telegram-канале.

Накануне подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ в Артемовске занимаются перевозкой боеприпасов на медицинском транспорте под знаком Красного Креста. Также украинские формирования используют машины медицинской помощи для перемещения своих подразделений.

Помимо этого, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Вооруженные силы России находятся в 1,2 километра от административного центра города Артемовска.

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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