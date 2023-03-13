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Чтобы экономить на утилизации списанного вооружения, США просто отправляют его Украине. Такое мнение в понедельник, 13 марта, высказал обозреватель American Thinker под псевдонимом Роджер Смит.

— Процесс обезвреживания оружия стоит очень дорого. Отправляя Украине старое вооружения, срок хранения и эксплуатации которого подходит к концу, США и их союзники по НАТО просто-напросто избавляют себя от этих расходов, — заявил он.

По словам обозревателя, сумма военной помощи США Украине за последний год составила 46,6 миллиарда долларов, тогда как утилизация такого количества вооружения обошлась бы в 35 миллиардов.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что ради своей безопасности Россия готова отодвинуть угрозу подальше от своих границ. Ракеты, которые были переданы киевскому режиму Штатами, не дадут ВСУ превосходства, а только гарантируют, что Украина развалится на несколько частей по итогам спецоперации.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подал сигнал бедствия западным политикам из-за трудного положения ВСУ на передовой. По его словам, число погибших украинских военных достигает уже 200 тысяч человек.