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Мэр Донецка: ВСУ обстреливают практически все районы города

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Мэр Донецка: ВСУ обстреливают практически все районы города
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ситуация в Донецке остается крайне тяжелой, украинские военные обстреливают практически все районы города. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— Все районы под обстрелом. Недавние события это лишний раз подтвердили — Пролетарский район, который долгие военные годы считался «тыловым», подвергся ударам. Пострадали школы, детский социальный центр, — рассказал он.

По словам Кулемзина, Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский районы постоянно подвергаются плотным обстрелам. Кроме того, из-за обстрелов есть разрушения в самом центре города, передает слова мэра РИА Новости.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ в Артемовске занимаются перевозкой боеприпасов на медицинском транспорте под знаком Красного Креста. Также украинские формирования используют машины медицинской помощи для перемещения своих подразделений.

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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