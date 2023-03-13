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Открылся курс лекций по правовой грамотности для москвичей старшего возраста

Никита Худяков

Сюжет: 

Московское долголетие
Город
Открылся курс лекций по правовой грамотности для москвичей старшего возраста
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жителей столицы старшего возраста приглашают на курс лекций по правовой грамотности в рамках проекта «Полезный час» центров московского долголетия и Социального фонда России (СФР). Об этом в понедельник, 13 марта, сообщила руководитель сети центров Елена Громова.

— С конца февраля центры московского долголетия совместно с Социальным фондом России запустили для горожан старшего возраста пилотный проект «Полезный час», который продлится до июня. Участники могут узнать информацию о льготах, процедурах оформления документов, а также задать вопросы специалистам, — рассказала она.

По словам активистки московского долголетия Зинаиды Рябиченко, после первого занятия она услышала много полезного от приглашенных специалистов. Она считает, что подобные мероприятия очень важны для горожан старшего возраста.

Уточняется, что на первой лекции обсуждалась пенсионное законодательство. В дальнейшем в проекте планируется увеличить количество спикеров, рассказывающих о важных сервисах для жителей старшего возраста. Занятия пилотного этапа продлятся до июня 2023 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

С конца 2022 года количество ежедневных посещений пространств проекта московское долголетие выросло на 40 процентов. Москвичи старшего поколения здесь могут найти занятия по душе, среди которых танцы, кулинария, рукоделие, языки, живопись.

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