Причиной задержки движения на БКЛ стало нарушение правил безопасности на коммерческой стройке

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Большая кольцевая линия, метро Мичуринский проспект Карта всех событий

Остановка поездов на участке Большой кольцевой линии метро произошла из-за кратковременного вброса воды и глины в тоннеле между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская». Об этом стало известно в понедельник, 13 марта.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, при ведении строительных работ сотрудники компании «Донстрой» нарушили правила безопасности и повредили тоннельную обделку. Заммэра сообщил «Москве 24», что до вмешательства инфраструктура метрополитена была полностью исправна.

Движение поездов остановили для уборки путей и проверки тоннеля. После проведенных мероприятий выяснилось, что серьезной угрозы для инфраструктуры нет.

Ранее стало известно, что движение было остановлено на участке от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии. Очевидцы сообщали, что поезда из тоннелей выезжали мокрыми и в песке. В 12:25 движение было восстановлено.

Подобные инциденты случались ранее. Так, в 2006 году рабочие, забивавшие сваю для рекламного щита, пробили тоннель между станциями «Сокол» и «Речной вокзал». Бетонная конструкция провалилась внутрь и столкнулась с движущимся составом. В результате инцидента никто не погиб. Позже похожие истории произошли в 2008 и 2014 годах на Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линиях метро.