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Times: Украинские медики становятся свидетелями масштабных боевых потерь

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Times: Украинские медики становятся свидетелями масштабных боевых потерь
Фото: president.gov.ua

Украинские медики становятся свидетелями масштабных боевых потерь, с которыми НАТО не сталкивалась. Об этом пишет газета The Times в понедельник, 13 марта.

— Украинские медики становятся свидетелями таких масштабов и тяжести потери, которые не знакомы НАТО, — отмечается в материале.

Во время конференции среди высшего медицинского персонала стран альянса в Эстонии украинская сторона поняла, что пришел черед НАТО обучаться у нее всему, передает РИА Новости.

11 марта более 50 бойцов украинской армии было ликвидировано на Херсонском направлении. По словам официального представителя Минобороны России, генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские войска уничтожили три боевые бронированные машины и 14 автомобилей противника.

Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери украинских войск в феврале составили более 11 тысяч человек, что на 40 процентов больше, чем месяцем ранее. По его словам, к потерям бойцов ВСУ приводят поставки западного оружия.

Испанская газета El Pais также сообщила о крупных потерях ВСУ в Артемовске в местах размещения своих лучших подразделений. Уточняется, что подкреплению ВСУ удалось зайти в Артемовск только со второй попытки, поскольку их транспортное средство вышло из строя.

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