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Московский метрополитен обратился в МВД и СК после остановки движения на БКЛ

Степан Жирнов
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Московский метрополитен обратился в МВД и СК после остановки движения на БКЛ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Большая кольцевая линия, метро Новаторская Карта всех событий

Представители Московского метрополитена обратились в правоохранительные органы после инцидента, связанного с пробитием строителями тоннеля. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Максим Ликсутов в понедельник, 13 марта.

По словам заммэра, представители организации обратились в Следственный комитет и ГУ МВД по столице с просьбой провести проверку и, возможно, возбудить по факту произошедшего уголовное дело. Ликсутов заявил в интервью «Москве 24», что такое проявление халатности не должно повториться.

Также стало известно, что по решению Мосгосстройнадзора строительство на площадке, расположенной над тоннелем, было остановлено до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что причиной приостановки движения на Большой кольцевой линии метро стало нарушение техники безопасности на стройке. Рабочие пробурили тоннель, из-за чего в него ненадолго стали поступать вода и глина.

На данный момент пути очищены, а движение восстановлено.

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