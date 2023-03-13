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Российские военные уничтожили до 190 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские военные уничтожили до 190 бойцов ВСУ на Донецком направлении
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России за сутки уничтожили до 190 украинских военных на Донецком направлении. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также гаубица «Мста-Б», — говорится в Telegram-канале ведомства.

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

По мнению политолога Алексея Живова, еще два месяца назад западные эксперты обещали, что начало марта определит будущее Украины, так как многое в ситуации с военным конфликтом для Киева прояснится. Однако впоследствии никакие прогнозы не сбылись.

Украина Спецоперации Россия Минобороны
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