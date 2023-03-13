Дептранс призвал пользоваться городским транспортом утром 14 марта из-за снегопада

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Согласно прогнозам синоптиков, в Москве ночью 14 марта местами ожидаются сильный ветер, снег и дождь. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В связи с этим автомобилистам в утренний час пик рекомендуется использовать городской транспорт для поездок. Из-за погодных условий возможно образование гололедицы.

Ведомство также призвало водителей быть внимательными на дорогах. Им необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Особую осторожность водителям рекомендуют проявлять на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

В беседе с «Вечерней Москвой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил горожан, что 14 марта температура воздуха в столице существенно повысится — до плюс трех–пяти градусов.

Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. При этом в среду, 15 марта, температура воздуха повысится еще на несколько градусов.