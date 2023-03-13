Боец «Вагнера» заявил о перекрытии путей поступления резервов ВСУ в Артемовск

Фото: Минобороны РФ

Российские силы отрезают пути прибытия резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовск. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил боец ЧВК «Вагнер».

— Это западная сторона Бахмута (украинское название Артемовска — прим. «ВМ»), впереди всем знакомый населенный пункт Часов Яр, соответственно, в трех километрах железная дорога, — цитирует бойца РИА Новости.

По информации военного, российские силы расположились северо-западнее Артемовска, где продолжают продвижение. Это позволяет армии России перерезать колонны снабжения украинских военных.

ВСУ в Артемовске занимаются перевозкой боеприпасов на медицинском транспорте под знаком Красного Креста, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Также украинские формирования используют машины медицинской помощи для перемещения своих подразделений.

Испанская газета El Pais сообщила о крупных потерях ВСУ в Артемовске в местах размещения их лучших подразделений. По информации Wall Street Journal, это происходит в том числе из-за невозможности вывезти раненых из зоны боевых действий.

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.