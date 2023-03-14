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Дептранс Москвы назвал участки дорог с затрудненным движением 14 марта

Лейла Алиева
Город
Дептранс Москвы назвал участки дорог с затрудненным движением 14 марта
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Во вторник, 14 марта, на некоторых дорогах Москвы прогнозируются затруднения в движении транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до восьми баллов, — говорится в сообщении.

В основном движение транспорта будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» порекомендовали водителям в вечернее время суток выбирать общественный транспорт для передвижения по городу, чтобы сэкономить время.

В этот же день из-за проведения мероприятия с 09:00 до 15:00 будет ограничено движение на участке улицы Матросская Тишина от пересечения со Стромынским переулком до дома № 23, строение 1, по улице Матросская Тишина.

В Бригадирском переулке временно закрыли участок для передвижения от 2-й Бауманской улицы до Бауманской улицы. Ограничения продлятся до 1 декабря.

На участках Киевского шоссе и Серебрянического переулка также вводятся ограничения движения транспорта. Частичные перекрытия одной полосы связаны с проведением строительных работ.

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