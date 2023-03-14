Минобороны России показало кадры работы расчетов РСЗО «Торнадо-Г» в зоне спецоперации
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Российские артиллеристы продолжают наносить массированные удары по позициям украинской армии. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны.
По данным ведомства, российская разведка выявила местоположения противника, после чего ВС РФ попытались ликвидировать командные пункты украинских бандформирований.
— Координаты указанных целей были переданы артиллеристам, и батарея РСЗО «Торнадо-Г» осуществила выдвижение, заняла огневую позицию и нанесла удар по выявленным огневым позициям и объектам ВСУ, — говорится в сообщении.
В Telegram-канале Минобороны России добавили, что после огневого залпа артиллерийские расчеты «Торнадо-Г» сменили свою позицию.
Накануне армия РФ за сутки уничтожила до 190 украинских военных на Донецком направлении. Также были ликвидированы три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».
В минувшую субботу, 11 марта, Минобороны опубликовало кадры уничтожения британского ЗРК Stormer HVM в ходе СВО. На видео можно увидеть британский ЗРК, кадры с камеры наведения барражирующего боеприпаса «Ланцет» и уничтожение им комплекса противовоздушной обороны (ПВО) противника.