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Минобороны России показало кадры работы расчетов РСЗО «Торнадо-Г» в зоне спецоперации

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны России показало кадры работы расчетов РСЗО «Торнадо-Г» в зоне спецоперации
Фото: Минобороны РФ

Российские артиллеристы продолжают наносить массированные удары по позициям украинской армии. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, российская разведка выявила местоположения противника, после чего ВС РФ попытались ликвидировать командные пункты украинских бандформирований.

— Координаты указанных целей были переданы артиллеристам, и батарея РСЗО «Торнадо-Г» осуществила выдвижение, заняла огневую позицию и нанесла удар по выявленным огневым позициям и объектам ВСУ, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Минобороны России

В Telegram-канале Минобороны России добавили, что после огневого залпа артиллерийские расчеты «Торнадо-Г» сменили свою позицию.

Накануне армия РФ за сутки уничтожила до 190 украинских военных на Донецком направлении. Также были ликвидированы три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

В минувшую субботу, 11 марта, Минобороны опубликовало кадры уничтожения британского ЗРК Stormer HVM в ходе СВО. На видео можно увидеть британский ЗРК, кадры с камеры наведения барражирующего боеприпаса «Ланцет» и уничтожение им комплекса противовоздушной обороны (ПВО) противника.

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