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Приметы и советы

Молодые российские предприниматели смогут получать гранты в размере одного миллиона рублей

Араз Салехов
Общество
Молодые российские предприниматели смогут получать гранты в размере одного миллиона рублей
Фото: Unsplash

Российские предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет смогут получить повторный грант на создание или развитие своего предприятия. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на имеющиеся со ссылкой на новый проект приказа Минэкономразвития РФ.

Согласно предоставленным данным, теперь в России разрешат использовать такой грант повторно раз в три года в случае успешной реализации первого гранта.

Также будет увеличен максимальный размер поддержки с 500 тысяч до одного миллиона рублей за счет средств регионального бюджета. При этом для малых и средних предприятий (МСП), зарегистрированных в Арктической зоне, максимальная сумма помощи вырастет с одного до двух миллионов, сообщает издание.

7 марта президент России Владимир Путин поручил правительству к апрелю рассмотреть вопрос о новых мерах поддержки производства лекарств. По его словам, новые меры поддержки производства лекарственных препаратов помогут предотвратить их дефицит. Поручение президент России связал с рисками ухода иностранных фармацевтических компаний с российского рынка и приостановки проводимых ими клинических испытаний.

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