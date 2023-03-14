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Приметы и советы

В России предложили разработать регламент уведомления о беременности для женщин

Лейла Алиева
Общество
В России предложили разработать регламент уведомления о беременности для женщин
Фото: Unsplash

В России необходимо разработать регламент уведомления для беременных женщин. Об этом во вторник, 14 марта, заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

— Когда женщина приходит в женскую консультацию для того, чтобы подтвердить наступление беременности, иногда ей с порога говорят: «Будем сохранять или прерывать?» Даже если женщина не планировала прерывать беременность, сама постановка вопроса как минимум может испортить настроение, максимум — женщина может начать думать в этом направлении, — пояснила она.

По мнению омбудсмена, врачам необходимо в одобрительной форме предлагать женщинам сохранить беременность, когда те приходят на прием. При этом никто не может запрещать им прерывать беременность, однако склонять женщин к этому неправильно.

Волынец уже направила соответствующее письмо председателю Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной, передает RT.

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила против появления в законодательстве запрета на аборт без согласия супруга для замужних женщин. Аборт, подчеркнула депутат, — это право самой женщины, в личную жизнь которой никто не должен вторгаться, а также решать за нее.

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