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Психиатр Гернет назвал неочевидные последствия приема антидепрессантов

Лейла Алиева
Общество
Психиатр Гернет назвал неочевидные последствия приема антидепрессантов
Фото: shutterstock

Прием антидепрессантов может привести к снижению или набору веса. Об этом рассказал врач-психиатр Илья Гернет.

— Они форматируют или регулируют те механизмы, которые нарушены в человеке в связи с какими-то обстоятельствами, например, работу нейромедиаторов. Это вещества, которые увеличивают или уменьшают количество передаваемых импульсов в клетках. Если их становится меньше нормы, то наступает депрессия. А препараты в этом отношении носят регулирующую функцию, — пояснил специалист.

При этом существуют антидепрессанты, которые содержат седативные или сонные свойства, они нужны для людей с повышенной агрессией и раздражительностью. Такие препараты не только успокаивают, но и пробуждают аппетит, после чего пациент может набрать вес.

В свою очередь лекарства со стимулирующими свойствами снижают аппетит, передает «Москва 24».

Антидепрессанты пациентам может выписывать только врач, так как перед назначением подобных препаратов важно тщательно собрать анамнез. Об этом рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.

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