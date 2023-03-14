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Марочко заявил, что ВСУ проводят инженерные работы южнее Кременной

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Марочко заявил, что ВСУ проводят инженерные работы южнее Кременной
Фото: gur.gov.ua

Находящиеся южнее Кременной украинские солдаты активно проводят инженерные работы. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, киевские бандформирования минируют берег вдоль реки Северский Донец.

— Используются как штатные противопехотные и противотанковые мины, так и СВУ (самодельные взрывные устройства — прим. «ВМ»), — сказал Марочко.

Минирование береговой линии «идет на ширину до 10 метров с шагом минирования около трех метров», цитирует подполковника РИА Новости.

Накануне военный заявил о вербовке на Украине женщин — химиков и биологов для отправки на спецоперацию. Наиболее востребованными являются женщины в возрасте от 22 до 45 лет, а те, кто подписал контракт, сразу отправляются на фронт.

В начале марта российские десантники при поддержке бронетехники начали наступление в районе Кременной. На видео запечатлены тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» и танк Т-90М «Прорыв». Экипажи боевых машин поделились преимуществами их использования при наступлении.

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