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Приметы и советы

Косметолог Дарсигова дала советы по уходу за кожей рук

Ирина Игнатенко
Общество
Косметолог Дарсигова дала советы по уходу за кожей рук
Фото: Pexels

За кожей рук необходимо ухаживать так же бережно, как и за кожей лица: увлажнять и защищать от вредного воздействия. Об этом рассказала врач-косметолог Раиса Дарсигова.

По словам эксперта, коже рук нужна особая защита, поскольку на нее влияют различные внешние факторы: вода, тепло, холод и лучи солнца. Также на состояние кожи рук влияют гормональные изменения в организме.

Косметолог подчеркнула, что в холодное время года нужно обязательно носить перчатки. Пользу принесут парафиновые ванночки. При гиперпигментации стоит использовать крем с ретинолом, передает Life.ru.

В свою очередь косметолог Олеся Панченко рассказала, какие процедуры для лица стоит сделать в марте, пока нет активного солнца. Она посоветовала попробовать ретиноловый пилинг. После него чувствительность к солнцу остается высокой несколько недель, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Состояние кожи зависит от ее типа, который передается генетически. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила врач-косметолог Натэла Гришина.

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