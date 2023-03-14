Косметолог Дарсигова дала советы по уходу за кожей рук

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За кожей рук необходимо ухаживать так же бережно, как и за кожей лица: увлажнять и защищать от вредного воздействия. Об этом рассказала врач-косметолог Раиса Дарсигова.

По словам эксперта, коже рук нужна особая защита, поскольку на нее влияют различные внешние факторы: вода, тепло, холод и лучи солнца. Также на состояние кожи рук влияют гормональные изменения в организме.

Косметолог подчеркнула, что в холодное время года нужно обязательно носить перчатки. Пользу принесут парафиновые ванночки. При гиперпигментации стоит использовать крем с ретинолом, передает Life.ru.

В свою очередь косметолог Олеся Панченко рассказала, какие процедуры для лица стоит сделать в марте, пока нет активного солнца. Она посоветовала попробовать ретиноловый пилинг. После него чувствительность к солнцу остается высокой несколько недель, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Состояние кожи зависит от ее типа, который передается генетически. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила врач-косметолог Натэла Гришина.