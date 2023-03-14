Свыше двух тысяч публичных сервитутов внесли в Единый реестр недвижимости в Москве

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В прошлом году в Единый государственный реестр недвижимости столицы внесли около 2,4 тысячи установленных в городе публичных сервитутов. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Сервитут — это право пользования чужой собственностью, которое устанавливается, в том числе для строительства транспортной и инженерной инфраструктуры. В 2022 году Департамент городского имущества выпустил распоряжения об установлении в столице почти 2,4 тысячи публичных сервитутов для обеспечения строительства линейных объектов по городскому заказу, — пояснил он.

По словам руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова, с 17 февраля этого года публичный сервитут можно установить при приватизации в отношении помещений, которые являются единственным проходом к другой территории здания, передает официальный сайт мэра Москвы.

Жители столицы зарегистрировали в Росреестре более 22 тысяч ранее возникших прав собственности с момента принятия в июне 2021 года федерального закона № 518-ФЗ, наделяющего органы местного самоуправления полномочиями по выявлению правообладателей недвижимого имущества, права на которое возникли до 31 января 1998 года.