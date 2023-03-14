Кинолог Голубев пояснил, почему собака может укусить хозяина

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, в каких случаях собака может укусить человека.

Одна из самых распространенных причин незначительных покусов хозяев — игра. При этом собака должна понимать, что даже игривый укус немедленно приводит к прекращению игры. Хозяин должен дать понять животному, что подобное поведение неприемлемо.

Плохое самочувствие может быть причиной агрессивного поведения питомца. Собака может укусить хозяина, если он дотронулся до больного места.

Если собака боится или постоянно находится в нервном напряжении, она тоже может укусить, передает РИАМО.

Ранее кинолог Анна Чернец напомнила, что собаки должны проходить осмотр у стоматолога хотя бы раз в год. Профилактике кариеса и зубного камня помогают специальные лакомства и игрушки, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Собачников» в Москве оказалось больше, чем «кошатников». Об этом в пятницу, 10 марта, заявил председатель городского комитета ветеринарии Алексей Сауткин.