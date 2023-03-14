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Москвичей предупредили о сильном ветре до 17 метров в секунду во вторник

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
Москвичей предупредили о сильном ветре до 17 метров в секунду во вторник
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве до вечера вторника, 14 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

— По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице возможен сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале Городское хозяйство Москвы жителей столицы призвали быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

14 марта жителей столичного региона ожидают облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица, а также температура до пяти градусов выше нуля. В дневное время суток температура воздуха в Москве будет находиться в диапазоне от трех до пяти градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс одного градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Вечерней Москве», какой день на этой неделе станет самым теплым. Согласно прогнозу, в этот день температура ожидается плюс 5–7 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до плюс 1–3 градусов. Данные показатели характерны для конца первой декады апреля.

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