«Хочу быть микрофоном на его выступлениях»: Собчак ответила певцу SHAMAN на слова о влюбленности

Фото: roscongress / Евгений Реутов

Телеведущая Ксения Собчак ответила певцу SHAMAN, который заявил о том, что журналистка в него влюблена.

— Все так. Снятся его светлые дреды-косы, а первая весенняя капель, слегка серебрясь на московском солнце, нежной ласковой трелью шепчет мне тексты его песен. Хотела бы быть рубашкой на его теле и микрофоном на его выступлениях, — съязвила Собчак в своем Telegram-канале.

Телеведущая допускает в социальных сетях едкие комментарии в адрес композиций артиста, его внешности и поведения. Сам артист относится к этому с юмором и накануне заявил, что телеведущая «банально влюбилась» в него. При этом она, сама того не зная, оказала большую поддержку творчеству певца. SHAMAN добавил, что он «не медовый пряник, чтобы всем нравиться».

До этого артист рассказал историю появления своего псевдонима.

Также стало известно, что SHAMAN исполнит партию князя Владимира в одноименной этно-опере. Проект стал победителем первого грантового конкурса 2023 года Президентского фонда культурных инициатив.