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В России за сутки выявили 9526 новых случаев коронавируса

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 9526 новых случаев коронавируса
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 9526 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 44 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 1840 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

В России за сутки выявили 9526 новых случаев коронавируса Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 12 406 пациентов, отмечается на портале.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в том, что в 2023 году пандемия коронавируса завершится и режим международной чрезвычайной ситуации в связи с инфекцией будет отменен. По его словам, сейчас мир находится в гораздо выгодном положении, нежели когда-либо во время пандемии.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает рисков повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «Вечерней Москвы».

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