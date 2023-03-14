Песков заявил, что цели СВО можно достичь только военным путем из-за позиции Киева
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Учитывая позицию Украины цели спецоперации можно достичь только военным путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 14 марта.
— Мы высоко ценим усилия тех стран, которые уже прикладывали изрядные усилия для того, чтобы вывести решение этого конфликта в мирное русло, но опять же пока это невозможно. Пока этот конфликт решается военным путем, — отметил он.
Песков добавил, что это связано с нынешней позицией Украины, передает ТАСС.
Следующие шесть месяцев будут наиболее критичны для конфликта на Украине, считает директор ЦРУ Уильям Бернс. Российской армии удастся добиться определенных тактических успехов в конфронтации, но, по оценкам американской разведки, они не будут значительными, добавил он.
Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер сообщил о переходе конфликта на Украине в решающую фазу, во время которой армия России уничтожит логистику ВСУ. О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.