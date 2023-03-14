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Почти 100 килограмм наркотиков изъяли из лаборатории в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Почти 100 килограмм наркотиков изъяли из лаборатории в Подмосковье
Фото: Пресс-центр МВД России

В Подмосковье сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию, а также задержали сотрудников с крупной партией на руках. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 14 марта.

По ее словам, лаборатория находилась в одном из частных домов в садовом товариществе Можайского городского округа.

Сначала оперативники задержали курьера в лесу около селения. Им оказался 31-летний москвич, у которого с собой было два пластиковых мешка с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что в упаковках был наркотик альфа-PVP, общая масса которого составила 30 килограммов.

Позже правоохранители задержали еще двоих злоумышленников. В момент поимки мужчины заканчивали изготавливать партию запрещенных веществ. В лаборатории сотрудники МВД обнаружили 50 килограммов готовых к сбыту наркотиков, три химических реактора на 100 литров каждый и более двух с половиной тысяч литров реактивов.

Видео: Пресс-центр МВД России

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигурантов заключили под стражу. Им может грозить пожизненное заключение.

Другого наркоторговца задержали сотрудники полиции в городском округе Серпухов. Мужчина перевозил в автомобиле крупную партию синтетических наркотиков, но не выдержал напряжения при разговоре с инспектором ГИБДД и выдал себя.

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